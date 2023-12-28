Мэр Новосибирска Анатолий Локоть может уйти в отставку

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отправится в отставку после отпуска, который завершится у градоначальника 24 января. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его пресс-секретаря Глеба Черепанова.

Пресс-секретарь добавил, что 27 декабря опровергал сообщения об уходе Локтя с должности, так как на тот момент это не соответствовало действительности.

"Вчера это была ложь и провокация. Анатолий Евгеньевич уходит в отпуск с 30 декабря по 24 января. В данный момент он находится в командировке в Москве. Завтра утром прилетает", – подчеркнул Локоть.

В свою очередь, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что Локоть планировал уход с должности, так как срок его полномочий подошел к концу, а сейчас изменилась форма избрания. Он добавил, что опыт регионального мэра будет актуален для будущего градоначальника региона в связи с текущей ситуацией в стране.

"Он переходит на другую работу. Какую – будет сообщено позже. Просто заранее никто ничего не говорит. Как только будет известно и определено – все будет сказано", – отметил он.

Также анонимный источник рассказал СМИ, что новая работа Локтя будет связана с белорусским направлением.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что Локоть ушел в отставку, поэтому временно исполняющим обязанности главы города стал заммэра Олег Клемешов. По его словам, Локоть получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач.

Выборы мэра Новосибирска были отменены в апреле 2023 года. Нового главу города теперь будут избирать депутаты из списка кандидатов, которые прошли в финал конкурса.



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