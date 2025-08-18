"Миллион вопросов": юрист рассказала о правах и обязанностях работников в России

Что делать, если не отпускают в отпуск летом? Насколько законно ежемесячное снижение размера премии без объяснения причин? Обязан ли сотрудник задерживаться на работе, если в трудовом договоре есть пункт о ненормированном рабочем дне? Сколько раз в год или месяц можно брать отпуск за свой счет?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.