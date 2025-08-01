"Вопрос спорный": в Госдуме предложили выдавать земли супругам после 10 лет брака

В Госдуме предложили бесплатно выдавать земли супругам после 10 лет брака. По мнению депутатов, это мера позволит сохранить семьи от распада. На данный момент на 100 свадеб приходится 103 развода. Чаще всего пары расходятся в возрасте 30–35 лет.

Надо ли поощрять за жизнь в браке? Стоит ли бороться за отношения, если они себя изжили? Можно ли создать семью раз и навсегда?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.