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Украинская армия потеряла свыше 300 тысяч военных убитыми и ранеными с начала текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные еженедельных и суточных сводок Минобороны России.

В частности, в прошедшем июле потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили примерно 36 тысяч солдат. За остальные шесть месяцев Киев потерял более 265 тысяч бойцов.

Накануне, 31 июля, стало известно, что российская армия взяла под контроль Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Населенный пункт был освобожден в результате активного наступления подразделений "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.

Украинские подразделения в боях за Часов Яр потеряли около 7,5 тысячи военнослужащих, а также 11 танков, 55 бронированных машин и 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

По информации СМИ, российским бойцам в ходе боев в Часовом Яре удалось уничтожить крупнейшую группировку ВСУ за всю историю спецоперации. Эксперты назвали освобождение населенного пункта "серьезнейшим продвижением и большой победой" России на линии боевого соприкосновения.