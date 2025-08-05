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05 августа, 14:00

Политика

"Вопрос спорный": в ГД внесли закон о совместном воспитании детей после развода

"Вопрос спорный": в ГД внесли закон о совместном воспитании детей после развода

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В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода. По мнению депутатов, это даст бывшим супругам возможность равноправно участвовать в жизни ребенка.

Сможет ли новый закон защитить права отцов и матерей? И должны ли дети разрываться между родителями? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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