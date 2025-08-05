05 августа, 14:00Политика
"Вопрос спорный": в ГД внесли закон о совместном воспитании детей после развода
В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода. По мнению депутатов, это даст бывшим супругам возможность равноправно участвовать в жизни ребенка.
Сможет ли новый закон защитить права отцов и матерей? И должны ли дети разрываться между родителями? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В РФ предложили наказывать за настраивание детей против второго родителя
- Отчим и мачеха: как выстроить отношения с детьми от первого брака партнера