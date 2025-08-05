"Вопрос спорный": в ГД внесли закон о совместном воспитании детей после развода

В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода. По мнению депутатов, это даст бывшим супругам возможность равноправно участвовать в жизни ребенка.

Сможет ли новый закон защитить права отцов и матерей? И должны ли дети разрываться между родителями? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



