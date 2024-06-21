Хирург Игошин: отеки могут быть причиной нарушения работы лимфатической системы

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Одной из причин отеков является лимфатическая недостаточность, или лимфостаз. Лимфа – это межтканевая жидкость, которая оттекает от клеток. При нарушении ее работы жидкость скапливается в нижних или верхних конечностях, рассказал сердечно-сосудистый хирург Городской клинической больницы имени Боткина Александр Игошин.

По его словам, лимфостаз часто проявляется в молодом возрасте, и от него в большинстве случаев страдают молодые девушки. Недугу также подвержены люди с лишнем весом, ожогами на теле или травмами.

"Лимфодренажный массаж поможет при врожденном лимфостазе, потому что медикаментозная терапия при таком диагнозе не поможет", – цитирует врача "Доктор 24".

Однако он добавил, что массаж поможет только тем пациентам, у которых есть диагностированные нарушения в работе лимфатической системы.

Кроме того, Игошин развеял миф о влияние на отеки большого количества воды. Он утверждает, что здоровый организм выделит всю выпитую жидкость. Последствия заметят люди с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы или почек, так как в таком случае избыток воды будет накапливаться. Поэтому, если у человека начали отекать ноги, то следует сразу же обратиться к врачу.

При этом, как уточнил хирург, отек одной конечности может указывать на тромбоз глубоких вен, что чревато развитием тромбоэмболии легочных артерий. В таком случае также необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту.

Зато, когда отекает лицо, проблема может быть связана с лимфатическими узлами, находящимися в грудной полости, гематологических заболеваниях или проблемах с легкими, заключил Игошин.

Ранее эксперты рассказали, как бороться с отечностью лица. Можно прибегнуть к аппаратным методикам, таким как ручной массаж лица, микротоки и аппаратный 4D-лифтинг.

По словам экспертов, эти процедуры не только способны уменьшить отечность, но и стимулируют омоложение кожи на разных уровнях. Для стабильного результата рекомендуется проведение курса процедур из нескольких сеансов. Их подбирают индивидуально под потребности каждого пациента.