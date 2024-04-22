Эксперты назвали методы борьбы с отечностью лица

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Аппаратные методики, такие как ручной массаж лица, микротоки и аппаратный 4D-лифтинг, могут помочь избавиться от отеков. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам экспертов, эти процедуры не только способны уменьшить отечность, но и стимулируют омоложение кожи на разных уровнях. Для стабильного результата рекомендуется проведение курса процедур из нескольких сеансов. Их подбирают индивидуально под потребности каждого пациента.

Специалисты подчеркнули, что есть случаи временной отечности, возникающей в периоды овуляции у женщин или после перелетов. В таких ситуациях одиночные процедуры с применением специальных препаратов могут скорректировать состояние кожи и придать лицу свежий, отдохнувший вид, уточнили эксперты.

Благодаря доступным на рынке косметологическим препаратам, восстанавливающим микроциркуляцию, можно добиться эффективного снятия отечности лица за короткий срок, заключили специалисты.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что обезболивающие препараты могут вызвать отек лица. Среди них – лекарства от повышенного артериального давления или сахарного диабета, оральные контрацептивы и стероиды. Также отечность могут вызвать гормональные колебания во время ПМС или беременности.