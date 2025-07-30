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30 июля, 15:00

Общество

"Специальный репортаж": земляника по цене золота

"Специальный репортаж": земляника по цене золота

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Цены на землянику достигли небывалого уровня. Один литр свежей лесной ягоды у дороги продают за 4 тысячи рублей. В магазине в аэропорту Шереметьево за 3 литра сушеной земляники просят 74 тысячи рублей. Также стоимость первых грибов лисичек можно сравнить с ценой за стейк из мраморной говядины.

Почему дикоросы так популярны и дорого стоят? Как контролируется качество этой продукции, если она растет сама по себе? Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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