"Специальный репортаж": земляника по цене золота

Цены на землянику достигли небывалого уровня. Один литр свежей лесной ягоды у дороги продают за 4 тысячи рублей. В магазине в аэропорту Шереметьево за 3 литра сушеной земляники просят 74 тысячи рублей. Также стоимость первых грибов лисичек можно сравнить с ценой за стейк из мраморной говядины.

Почему дикоросы так популярны и дорого стоят? Как контролируется качество этой продукции, если она растет сама по себе? Об этом – в программе "Специальный репортаж".