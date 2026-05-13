13 мая, 15:21

Происшествия

Юноша с ножом ограбил кассу магазина в ТиНАО

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Молодой человек ограбил кассу магазина в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Центральной улице деревни Десна. 18-летний юноша, угрожая кассиру предметом, похожим на нож, заставил открыть кассу и отдать ему всю выручку. Сложив деньги в рюкзак, злоумышленник скрылся с места преступления. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Разбой" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 18-летний житель Нижнего Новгорода украл букеты цветов и раздал их прохожим. Злоумышленник повредил входную дверь магазина и похитил несколько цветочных композиций общей стоимостью 5 тысяч рублей. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Кража".

