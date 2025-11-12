Совфед расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Совет Федерации на заседании 12 ноября одобрил закон, который расширяет перечень оснований для увольнения иностранных граждан.

Перечень расширили случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников для исполнения нормативных правовых актов субъекта России, принятых в соответствии с федеральным законодательством. Отмечается, что принятая норма вносит изменения в ТК и устраняет правовую неопределенность.

Регионы России вправе устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников, приезжающих в страну на основании визы, с 2014 года. Работодатели обязаны сокращать число сотрудников в соответствии с данными мерами.

Нарушение требований влечет штрафы до 1 миллиона рублей или приостановку деятельности, при этом действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.

Ранее Сергей Собянин подписал закон, который увеличивает стоимость патентов для трудовых мигрантов. Ежемесячная плата за него вырастет до 10 тысяч рублей. Решение об увеличении коэффициента было принято Московской городской думой на внеочередном пленарном заседании 1 ноября, а изменения вступят в силу в 2026 году.

