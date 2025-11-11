Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал закон, увеличивающий стоимость патентов для трудовых мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ежемесячная плата за патент вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей.

"В статье 1 цифры 2025 заменить цифрами 2026, цифры 2,8592 заменить цифрами 2,9323", – говорится в тексте документа

Решение об увеличении коэффициента было принято Московской городской думой на внеочередном пленарном заседании 1 ноября. Изменения вступят в силу в 2026 году.

Ранее Собянин подписал закон о продлении ключевых налоговых льгот для различных отраслей экономики столицы. Их действие распространяется на агропродовольственные кластеры, культурные учреждения, сферу услуг и авиаперевозки.