Суд арестовал главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева

Фото: телеграм-канал "Фемида Дагестана"

Суд заключил под стражу до 2 сентября главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

О задержании Амиралиева стало известно 5 июля. Его подозревают в хищении 56 миллионов рублей.

По версии следователей, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки района.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. СМИ уточнили, что Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был задержан в конце июня. Однако после он был отпущен под подписку о невыезде.

Журналисты выяснили, что против него возбудили уголовное дело. В связи с этим в здании администрации главы Дагестана и регионального правительства, в том числе в кабинете Магомедова, прошли обыски.

Позже Генпрокуратура РФ направила иск в суд, который связан с обращением в доход государства НПЗ ООО "Дагестаннефтепродукт" (сейчас – ОАО "Каспетролсервис"). В качестве ответчиков выступают сам Магомедов, его дети, а также некие Галимат и Маржанат Исмаиловы.

Как указала пресс-служба судов Дагестана, бывший госсекретарь завладел полным пакетом акций госпредприятия и смог легализовать права на его активы.

