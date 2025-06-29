РИА Новости: связанные с семьей госсекретаря Дагестана Магомедова квартиры арестованы

Фото: РИА Новости/Сергей Расулов

Суд по иску Генпрокуратуры России арестовал две квартиры в Москве, связанные с семьей госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщает РИА Новости после изучения судебных и кадастровых данных.

Как указано в документах, арест наложен судом Махачкалы. Площадь каждой квартиры, согласно информации в распоряжении агентства, составляет 88 квадратных метров, а кадастровая стоимость каждого объекта недвижимость превышает 26 миллионов рублей.

По данным сервиса "Циан", цена квартир в данном районе с такой площадью начинается от 31 миллиона рублей.

Обыски в здании администрации главы и правительства Дагестана прошли 25 июня. Как писали СМИ, они были связаны с уголовным делом, возбужденным против Магомедова.

Спустя время госсекретаря республики задержали, однако затем отпустили под подписку о невыезде.

В иске Генпрокуратуры РФ, который связан с обращением в доход государства НПЗ ООО "Дагестаннефтепродукт", ныне преобразованного в ОАО "Каспетролсервис", в качестве ответчиков выступают сам Магомедов, его дети, а также некие Галимат и Маржанат Исмаиловы.

Как указала пресс-служба судов Дагестана, госсекретарь завладел полным пакетом акций госпредприятия и смог легализовать права на его активы.