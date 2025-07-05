Глава района в Дагестане подозревается в хищении более 56 млн рублей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Главу Карабудахкентского района Дагестана подозревают в мошенничестве с крупным хищением. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о задержании главы района Махмуда Амиралиева. Он является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

По версии следователей, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки района.

"В результате преступных действий похищены денежные средства в общей сумме более 56 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия по закреплению доказательственной базы.

Ранее сообщалось об обысках в здании администрации главы и правительства республики. По данным СМИ, мероприятия были связаны с уголовным делом, возбужденным против Магомедова.

Спустя некоторое время его задержали, однако после этого отпустили под подписку о невыезде. Позже стало известно, что Магомедов освобожден от должности госсекретаря.

Согласно иску Генпрокуратуры, который связан с обращением в доход государства НПЗ ООО "Дагестаннефтепродукт" (сейчас – ОАО "Каспетролсервис"), в качестве ответчиков выступают Магомедов, его дети, а также некие Галимат и Маржанат Исмаиловы.

