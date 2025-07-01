Госсекретарь Дагестана Магомедов освобожден от должности

Фото: телеграм-канал "Магомед-Султан Магомедов"

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности, сообщается в телеграм-канале администрации главы республики.

Однако нового человека на место Магомедова пока не назначили, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Дагестана.

Об обысках в здании администрации главы и правительства республики стало известно 25 июня. По данным СМИ, мероприятия были связаны с уголовным делом, возбужденным против дагестанского экс-госсекретаря.

Спустя некоторое время Магомедова задержали, однако после этого его отпустили под подписку о невыезде.

Согласно иску Генпрокуратуры РФ, который связан с обращением в доход государства НПЗ ООО "Дагестаннефтепродукт" (сейчас – ОАО "Каспетролсервис"), в качестве ответчиков выступают сам Магомедов, его дети, а также некие Галимат и Маржанат Исмаиловы.

Как указала пресс-служба судов Дагестана, бывший госсекретарь завладел полным пакетом акций госпредприятия и смог легализовать права на его активы.

Также по иску ГП были арестованы две квартиры в Москве, связанные с семьей Магомедова. Площадь каждой квартиры составляет 88 квадратных метров, а кадастровая стоимость каждого объекта недвижимости превышает 26 миллионов рублей.

