Экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцев задержан за мошеннические действия

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Уфимцев, ранее объявленный в международный розыск за мошенничество, задержан правоохранительными органами, сообщает пресс-служба СК РФ.

"<…> возобновлено производство по уголовному делу в отношении <…> Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", – передает следствие.

По данным СК, экс-замгубернатора был задержан в аэропорту при попытке пересечь границу. Сейчас он помещен в изолятор временного задержания.

Как установило следствие, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев совместно с еще тремя соучастниками незаконно приобрели право пользования лесным участком в охранной зоне на озере Увильды, находящегося в федеральной собственности.

Для этого они организовали заключение договора постоянного (бессрочного) пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением. Таким образом они получили участок якобы для строительства детского оздоровительного лагеря. Однако фигуранты возвели здесь коттеджные постройки, оформили в собственность на подконтрольное юридическое лицо, а затем продали третьим лицам.

На данный момент коттеджные постройки снесены, а земельный участок возвращен в собственность государства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате действий фигурантов был причинен материальный ущерб в размере более двух миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ.

