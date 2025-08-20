Завершено следствие по делу экс-замглавы Минобороны Попова

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова завершены. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Попов обвиняется в получении взятки, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

"В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей. <…> Суд избрал Попову меру пресечения в виде заключения под стражу", – приводит телеграм-канал СК слова Петренко.

В ходе следствия было осмотрено жилище Попова, допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний. Также следователи изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы, осмотрели документы, получили заключения судебных экспертиз.

Как установило следствие, в 2022–2024 годах Попов, а также замначальника ГУ инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных средств.

Кроме того, в 2014–2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку на общую сумму более 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. В 2020–2024 годах – незаконно трудоустроил работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Попов был задержан в конце августа 2024 года. Тогда утверждалось, что он, отвечая за развитие и работу "Патриота", обогащался за счет этого учреждения. Спустя время его арестовали.

В "Патриоте" прошла выемка документов, после которой стало известно о задержании Ахмедова и Шестерова.

Последнего приговорили к 6 годам колонии и штрафу 500 тысяч рублей. Он был лишен звания генерал-майора и государственных наград. В свою очередь, Ахмедов был приговорен к 5 годам колонии общего режима.