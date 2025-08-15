Экс-директор парка "Патриот" Ахмедов приговорен к 5 годам колонии

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов приговорен к 5 годам колонии общего режима по делу о хищениях. Решение вынес Одинцовский городской суд Подмосковья, сообщает ТАСС.

Ахмедову ранее предъявили обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге. Помимо срока, инстанция взыскала с бывшего главы парка в пользу Минобороны и "Патриота" 7 и 25 миллионов рублей соответственно.

Во время судебного заседания Ахмедов уточнил, что дал показания против двух фигурантов уголовного дела, экс-замминистра обороны Павла Попова и бывшего заместителя начальника главного управления инновационного развития ведомства Владимира Шестерова.

Он попросил учесть его сотрудничество со следствием и частичное возмещение ущерба, а также подчеркнул, что был в служебной зависимости от упомянутых фигурантов. Также Ахмедов заявил, что раскаялся в содеянном, поэтому попросил не назначать ему связанное с лишением свободы наказание.

При этом государственный обвинитель просил у суда назначить экс-директору парка 6 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей, а также запретить Ахмедову занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 3 лет.

Ахмедов и Шестеров были задержаны в августе 2024 года. Следствие установило их причастность к хищению бюджетных средств, направленных на обеспечение работы парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Спустя время еще одним фигурантом уголовного дела стал Попов, которого задержали в конце августа. По данным следствия, все они указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работ в парке "Патриот", в результате чего были похищены более 25 миллионов рублей.

Позднее стало известно, что Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дали показания против Попова. Последний отверг обвинения в свой адрес.

Суд арестовал загородный дом и подсобные помещения экс-замминистра обороны с целью обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.

Также арест был наложен на имущество двух других фигурантов. Помимо этого, с Шестерова были взысканы более 24 миллионов рублей в пользу Минобороны и "Патриота".