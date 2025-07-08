Прокуратура: деньги для парка "Патриот" ушли на дачу сына экс-замминистра обороны Попова

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Деньги, которые выделялись для парка "Патриот", были потрачены на обустройство дачи сына экс-замминистра обороны Павла Попова, передает RT со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

В обвинительном заключении уточняется, что на эти средства были возведены двухэтажный и одноэтажный жилые дома, а также двухэтажный гараж. Все постройки были сделаны "под ключ", то есть с внутренней отделкой, мебелью и сантехникой. Общая стоимость этих объектов составляет около 26 миллионов рублей.

При этом по документам проведенные работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка, уточняют в прокуратуре.

Попова задержали 29 августа 2024 года. По версии СК, с 2021 по 2024 год он, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Спустя время его арестовали, а следователи предъявили Попову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд несколько раз продлевал его арест.

23 июля 2024 года в "Патриоте" проводилась выемка документов, после которой стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

К настоящему времени их уголовные дела переданы в суд. По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов указывали в документах ложную информацию о выполненных строительных работах в парке "Патриот". В результате они похитили свыше 25 миллионов рублей.