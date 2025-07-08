Экс-замглавы Минобороны Попова обвинили в незаконном обороте оружия

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Экс-замглавы министра обороны России генерала Павла Попова обвиняют в незаконном обороте оружия, служебном подлоге и превышении полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.

В отношении бывшего замглавы ведомства правоохранители расследуют уголовные дела по части 4 статьи 159, части 2 статьи 292, части 3 статьи 286, части 1 статьи 222 ("Мошенничество", "Служебный подлог", "Превышение должностных полномочий", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия").

Попову вменяют вину в хищении более 30 миллионов рублей, совершенном в составе группы лиц. Его удалось задержать в ноябре 2024 года.

Суд арестовал загородный дом и подсобные помещения Попова. Арест наложен в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий.

В мае Попова госпитализировали из СИЗО в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам адвоката экс-замглавы Минобороны Дениса Сагача, у него целый ряд хронических заболеваний, одно из которых обострилось.

По последним данным, состояние Попова оценивалось как тяжелое, что исключает его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях.