Путин обсудил с Совбезом текущую ситуацию в регионах РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с Совбезом сегодняшнюю ситуацию в регионах страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными. Но мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах РФ. Давайте сегодня об этом и поговорим", – заявил президент.

Глава РФ передал слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ Александру Бортникову.

Ранее Путин внес изменения в указ о структуре федеральных органов исполнительной власти, снижающие число заместителей председателя кабмина до 10.

12 июля российский лидер увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11, введя должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ. В пятницу, 15 июля, президент утвердил на эту должность Дениса Мантурова.

