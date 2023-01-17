Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное под Донецком

Фото: телеграм-канал "Пушилин. Д. В."

Вооруженные силы Росии взяли под контроль поселок Верхнее Водяное рядом с Донецком. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов", – заявил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия продолжает наступать на донецком направлении. Подразделения ЮВО во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск за сутки уничтожили более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ уничтожили более 30 украинских военных за сутки на купянском направлении

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