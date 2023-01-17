Кремль не комментирует данные о том, что Путин якобы поручил освободить Донбасс до марта

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что Владимир Путин якобы поручил главе Генштаба Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта.

По словам представителя Кремля, у него нет ни малейшего желания комментировать эти данные, передает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на официального представителя разведки Украины Андрея Юсова сообщали, что российский лидер поручил освободить Донбасс до весны, а также, что ВС РФ якобы сосредоточат свои усилия на штурмовых операциях на территории ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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