Вучич раскритиковал ЧВК "Вагнер" за вербовку сербов

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Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал ЧВК "Вагнер" за попытку вербовки граждан его страны, сообщает РБК со ссылкой на Beogradska Nedelja.

Главу Сербии возмутили объявления в соцсетях на сербском языке с призывами вступить в ряды ЧВК. Он напомнил, что закон в Сербии запрещает гражданам участвовать в боевых действиях в других странах, причем наказание предусмотрено не только для участников боев, но и для вербующих или поощряющих такую деятельность.

"Почему вы, из "Вагнера", кого-то из Сербии приглашаете, если знаете, что это против наших правил?" – обратился Вучич.

На прошлой неделе советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время визита в Сербию заявил, что ЧВК "Вагнер" своей деятельностью вызывает беспокойство властей США, в Вашингтоне работают над нейтрализацией деятельности организации.

Он выразил обеспокоенность тем, что ЧВК пытается вербовать бойцов в Сербии. Шолле уточнил, что США работают с правительством Белграда и других стран для нейтрализации деятельности ЧВК "Вагнер".

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин после этого заявил, что его частная военная компания "никогда не была в Сербии" и никаких контактов с ней не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК "Вагнер" нет и не было уже длительное время.

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