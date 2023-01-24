Пригожин прокомментировал ответ Белого дома о ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал ответ Белого дома на его просьбу назвать преступления, которые якобы совершила ЧВК, сообщает "Газета.ру".

20 января от координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби стало известно о решении американского правительства признать военную компанию преступной организацией. Он заявил о планах властей ввести против "Вагнера" новые санкции.

Пригожин после этого написал Кирби письмо, в котором поинтересовался, какие именно преступления она совершила. В ответ глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон уже изложил причины такого решения. Однако Пригожин не посчитал это ответом, поскольку не увидел пояснений.

"К сожалению, Белый дом не ответил на мое письмо. А судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности", – заявил он.

Пригожин заявил, что защищает и всегда будет защищать интересы своей Родины, то есть России. Он также добавил, что во всех остальных странах, где бы он ни был, он всегда был на стороне действующей власти и коренного населения.

"В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста", – снова обратился к США Пригожин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Соединенных Штатов квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" как транснациональную преступную организацию. Он отметил, что это не приведет к каким-либо последствиям для российской стороны.

До этого Песков заявил, что сообщения о противостоянии между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" представляют собой продукт информационных манипуляций. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "все воюют за Родину". Он рекомендовал относиться к этому как к общему делу.

США квалифицируют ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию

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