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26 января, 15:15

Политика

ВС РФ поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ в 119 районах

ВС РФ поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ в 119 районах

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Российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях ВСУ, живую силу и военную технику в 119 районах. Об этом заявили в Минобороны России.

В Николаевской области ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-300. А в районе Андреевки в ДНР сбили самолет Су-25. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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