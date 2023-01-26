ВС РФ поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ в 119 районах

Российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях ВСУ, живую силу и военную технику в 119 районах. Об этом заявили в Минобороны России.

В Николаевской области ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-300. А в районе Андреевки в ДНР сбили самолет Су-25. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.