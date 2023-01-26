14:50Политика
ВКС РФ уничтожили два самолета Су-25 в ДНР
Фото: Минобороны РФ
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России сбили два самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в сводке в телеграм-канале Минобороны РФ.
Один Су-25 российские войска сбили в районе населенного пункта Андреевка, а второй – в районе населенного пункта Угледар.
Ранее Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили штурмовки Су-25 в районе населенного пункта Антоновка ДНР.
Кроме того, российским военным удалось поразить девять беспилотников ВСУ. Они были сбиты сбиты в районе четырех населенных пунктов ЛНР, двух – ДНР, одного – Запорожской области и еще одного – Херсонской области.
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