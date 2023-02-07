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Политика

Американское издание опубликовало репортаж о производстве снарядов для Украины в США

Американское издание опубликовало репортаж о производстве снарядов для Украины в США

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Американское издание New York Times опубликовало репортаж о производстве снарядов для Украины. Как пишут авторы материала, пустые заготовки делают на заводах в штате Пенсильвания, потом их отправляются в Айову, где наполняют расплавленной взрывчаткой. Затем часть снарядов отправляется в Аризону, где их оснащают взрывателями и проводят испытания на стрельбище.

Отмечается, что производство боеприпасов хотят расширить. Так, на заводе в Скрэнтоне, где выпускают заготовки, в цехах расчищаются места для новых станков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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