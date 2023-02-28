В Госдуме назвали агонией призыв Зеленского начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Фото: AP/ТАСС/Olivier Matthys

В Госдуме назвали агонией слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Свое мнение выразил депутат Виктор Водолацкий.

"Самое главное для Зеленского – сделать заявление, показать гражданам, что они на пороге перемен, но это не порог – это пропасть. Это можно назвать агонией", – приводит RT его слова.

Водолацкий выразил уверенность в том, что Украина не станет членом ЕС или Североатлантического альянса при действующем президенте.

Ранее Зеленский анонсировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он заявил, что страна всегда была и будет частью Европы, кроме того, по его мнению, государство это доказало подачей заявки на вступление в ЕС.

Украинский лидер считает, что в 2023 году пришло время для начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе.



Боррель заявил, что ЕС истощил свои запасы из-за оружия для Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!