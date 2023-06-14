Лукашенко заявил, что в случае агрессии Белоруссия готова вступить в конфликт на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика вступит в конфликт на Украине в том случае, если против нее будет применена агрессия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сильно вступим, если против нас будет совершена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить", – отметил белорусский лидер.

Он добавил, что намерен защищать граждан Белоруссии и россиян, находящихся в республике.

"Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились, четверть века вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их, десять миллионов, на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно", – сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер поделился, что не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против страны. Он добавил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии было сделано для того, "чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

До этого президент Белоруссии заявлял, что столкновение с украинской стороной произошло бы в любом случае, но уже на худших условиях для России и республики.

Он добавил, что РФ и Белоруссия были вынуждены вести борьбу с западными странами за мировую многополярность, которая в том числе отвечает интересам Индии, Китая, стран Африки и Латинской Америки.



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