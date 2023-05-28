Лукашенко заявил, что столкновение с Украиной было неизбежно

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Столкновение с украинской стороной произошло бы в любом случае, но уже на худших для России и Белоруссии условиях. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В этой связи Москва опередила Киев, подчеркнул он. Отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, Лукашенко также отменил, что РФ и Белоруссия вынуждены вести борьбу с западными странами за многополярность мира. Белорусский президент подчеркнул, что это отвечает интересам и Индии, и Китая, и стран Африки и Латинской Америки.

"И то, что мы оказались по эту сторону баррикад, а по ту сторону – Запад, ну, это стечение обстоятельств, потому что против нас наносилось, повторяю, против нас прежде всего наносился удар", – заявил Лукашенко.

Вместе с этим белорусский лидер заявил, что переживающим за ядерное оружие следует вступить в союз РФ и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что цели спецоперации на Украине не изменились, их необходимо достигнуть. По его словам, западные страны во всех сферах ведут войну против российской стороны.