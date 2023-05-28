14:57Политика
Лукашенко заявил, что столкновение с Украиной было неизбежно
Фото: kremlin.ru
Столкновение с украинской стороной произошло бы в любом случае, но уже на худших для России и Белоруссии условиях. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В этой связи Москва опередила Киев, подчеркнул он. Отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, Лукашенко также отменил, что РФ и Белоруссия вынуждены вести борьбу с западными странами за многополярность мира. Белорусский президент подчеркнул, что это отвечает интересам и Индии, и Китая, и стран Африки и Латинской Америки.
"И то, что мы оказались по эту сторону баррикад, а по ту сторону – Запад, ну, это стечение обстоятельств, потому что против нас наносилось, повторяю, против нас прежде всего наносился удар", – заявил Лукашенко.
Вместе с этим белорусский лидер заявил, что переживающим за ядерное оружие следует вступить в союз РФ и Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что цели спецоперации на Украине не изменились, их необходимо достигнуть. По его словам, западные страны во всех сферах ведут войну против российской стороны.
Цели спецоперации РФ на Украине не менялись и должны быть достигнуты – Песков
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