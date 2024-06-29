Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Стамбула

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Сухогруз с зерном, следовавший из России, сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море. Об этом со ссылкой на Генеральное управление Береговой охраны Турции сообщает РИА Новости.

"Следовавший из России в Тунис 169-метровый сухогруз Lady Ayana с пшеницей на борту сел на мель у района Ешилкей после того, как встал на якорь", – указано в сообщении.

Для эвакуации судна турецкая сторона направила буксир и катер.

Ранее сухогруз под флагом Белиза Blue Shark сел на мель около Анапы. На борту судна находился 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

До этого сообщалось, что сухогруз Pallada под флагом Панамы сел на мель и разломился на две части у турецкого порта Эрегли из-за шторма в Черном море. Пострадавших в результате инцидента нет – 13 моряков были эвакуированы на берег.