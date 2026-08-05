Зоопсихолог Любимова предупредила об опасности кафе с капибарами

В соцсетях раскритиковали кафе с капибарами, которые появились в столице и Санкт-Петербурге. Вредит ли животным взаимодействие с посетителями и что делать, если зверь укусил гостя, разбиралась Москва 24.

"Интересный опыт"

Кафе, где посетители могут контактировать с капибарами Игнатом, Лолой и Диего, появилось в Москве. В соцсетях заведения указано, что час общения с этими грызунами стоит более двух тысяч рублей.

Одновременно в контактной зоне могут находиться до восьми человек, а на само взаимодействие отводится около получаса. Сотрудники рассказали телеканалу Москва 24, что у животных есть перерывы каждые 2 часа по 30 минут, когда они отдыхают от посетителей.



Капибара является самым крупным представителем отряда грызунов в мире, а ее естественный ареал обитания находится по берегам рек и водоемов в Южной Америке. Масса взрослой особи достигает 40–60 килограммов, а рацион состоит исключительно из растительной пищи.



В день здесь бывает несколько десятков гостей, поэтому действует предварительная запись. Посетитель Аркадий Белобородов рассказал телеканалу Москва 24, что привел в кафе дочку, чтобы познакомить ее с экзотическим животным.





Аркадий Белобородов посетитель кафе Это интересный опыт для ребенка, в целом приобщение к природе, животному миру. Ну и просто, опять же, животное экзотическое. У нас тут кошечки-собачки – это понятно, а вот капибару найти где-то, ну, я думаю, мест в Москве-то единицы.

Другие гости положительно отозвались об условиях содержания: животным дают воду и питание, а также поддерживают у них чистоту. Однако сразу после запуска заведение столкнулось с волной критики тех, кто обвинил владельцев в жестоком обращении с животными.

Зоозащитница Полина Мохина в соцсетях заявила, что шум кафе, крики, вспышки, запахи парфюмерии от посетителей – постоянная опасность и стресс для животных. Кроме того, директор "Альянса защитников животных" по Дмитровскому району Московской области Наталья Крылова пояснила телеканалу Москва 24, что в замкнутом помещении невозможно соблюдать циклы активности и покоя питомцев.

В то же время у других заведений с капибарами в России уже были проблемы с законом. Ранее Россельхознадзор проверил такое кафе в Санкт-Петербурге, после чего было возбуждено административное дело.

В ходе инспекции было установлено, что во время сеансов "капитерапии" посетители гладили, чесали и кормили грызунов, но по закону капибары не входят в перечень животных, разрешенных для физического контакта с гостями. Это несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию (ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ), что карается штрафом до 100 тысяч рублей.

Ранее в Ленинградском зоопарке предупредили в беседе с ТАСС, что капибары порой опасны: они пугливы и стараются убежать, но если нет возможности – атакуют. По словам экспертов учреждения, резкое движение, звук или даже объятия могут быть расценены как попытка фиксации, что моментально пугает их. В ответ на это капибара способна укусить человека в считаные секунды, предупредили специалисты.

Больше проблем?

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Кафе с контактными животными находятся в серой зоне с точки зрения законодательства, отметил в беседе с Москвой 24 председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

"Кафе есть кафе, контактный зоопарк есть контактный зоопарк. Россельхознадзор уже обращал на это внимание: закон об ответственном обращении с животными запрещает физический контакт с животными как основную деятельность. Если заведение предлагает контактировать с животными в качестве основной услуги, это запрещено", – отметил юрист.

Однако, когда это комбинируется с чем-то другим, возникает правовой вакуум с точки зрения требований санитарно-эпидемиологических норм. При этом антикафе с капибарами работают по тому же принципу, что и котокафе, – это не точки общественного питания, а аренда места, где нет продажи блюд. Кофе или чай там предлагают отдельно, через аппарат, но это не делает заведение точкой общепита, пояснил специалист.

Прямо в законодательстве не прописано, обязано ли такое кафе предоставлять документы о своих животных. В то же время существуют требования к исполнителю обеспечить безопасность услуги, обратил внимание юрист.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей России Через логическую связь можно вывести, что потребитель может попросить обосновать и доказать безопасность таких услуг, например с помощью ветеринарных справок, что животные здоровы. Если вы попросили такие документы, а вам отказали, это повод насторожиться. Бегите подальше от такого заведения.

Когда животное поранило или укусило человека, за причиненный им вред отвечает владелец. В случае с такими кафе это хозяин точки как юрлицо или индивидуальный предприниматель, пояснил юрист.

По его словам, в такой ситуации сначала необходимо обратиться устно к представителям заведения, зафиксировать свидетелей и записать все на аудио или видео. Если не получается договориться, необходимо переходить к письменной форме – электронной или бумажной.

"Главное, чтобы остался след, чтобы можно было доказать факт обращения и получения ответа. Потребитель имеет право требовать возмещение материального ущерба: расходы на лечение, лекарства, процедуры, поврежденная одежда и так далее. Также можно требовать компенсацию за моральный вред", – уточнил Койтов.

Подавать иск нужно к заведению, оказывающему услугу. При этом важно сохранять все чеки, справки и документы, подтверждающие расходы, чтобы в суде можно было доказать размер ущерба, заключил специалист.

Питомцы страдают?

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог Татьяна Любимова в беседе с Москвой 24 утверждает, что вред для животных в таких заведениях действительно есть.





Татьяна Любимова кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог Звери не приспособлены к тому, чтобы 24 часа 7 дней в неделю находиться среди людей. Для них это стресс: большое количество незнакомцев, которые еще и трогают их, шумят и могут нарушать границы. Это не может доставлять животным удовольствие. Если речь идет о домашнем котенке, который адаптирован к жизни с человеком на протяжении многих поколений, это другое дело.

Она отметила, что в таких заведениях должен быть штатный ветеринарный врач и специалист, который может оценить качество жизни и состояние животных как со стороны здоровья, так и психики.

"Сомневаюсь, что во всех подобных кафе зверей осматривают хотя бы раз в месяц. Поэтому утверждение, что животные находятся в хорошем состоянии, – вопрос спорный. Где подтверждение? Где анализы, доказывающие, что со здоровьем все в порядке? Где заключение специалиста по поведению, что у животных нет отклонений от нормы?" – отметила эксперт.

Если человек все-таки решил пойти в такое кафе, важно соблюдать правила, чтобы минимизировать вред животным. Во-первых, никогда не лезть к зверю напрямую руками, подчеркнула Любимова.

"Если хочется контакта, предложите обнюхать руку. Если животное избегает вас, не проявляет интереса, лучше не подходить. Детям стоит объяснить, что нельзя толкать, щипать или делать резких движений рядом со зверями, иначе даже самое безобидное существо может атаковать", – рассказала Любимова.

Также нельзя кричать и активно жестикулировать, лучше разговаривать тихо и наблюдать за животным, а не пытаться активно контактировать. При желании оно подойдет самостоятельно и проявит инициативу: обнюхает, ляжет рядом.





Татьяна Любимова кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог Визуально понять, что зверь находится в состоянии стресса или депрессии, можно. Если животное ведет себя как "тряпочка" – просто сидит, где посадили, и даже не меняет положения, не проявляет никакой инициативы, не наблюдает за происходящим, а просто существует, – это признак того, что оно уже в состоянии депрессии.

Если зверь забился в угол, не выходит из клетки или вольера, редко бывает даже на перекусах, это также повод бить тревогу. В этом случае животное не просто устало, а глубоко подавлено и не способно даже на базовую активность, заключила Любимова.

