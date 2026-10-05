Посетители приобрели почти 200 тысяч товаров в летних арт-павильонах "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 600 локальных брендов объединили этим летом арт-павильоны "Сделано в Москве". Самыми популярными стали "Летний маркет" на Болотной площади, "Фабрика мороженого" в парке искусств "Музеон" и локации на Арбате – "Самовар" и "Вишня".

"Горожане и туристы приобрели в арт-павильонах почти 200 тысяч товаров столичного производства. Наибольшим спросом пользовались продукты питания, напитки и сладости, одежда, аксессуары, косметика и сувениры. На флагманской площадке "Летний маркет" провели больше 600 деловых, культурных, познавательных и спортивных событий, в том числе приуроченных ко Дню защиты детей, Дню России и Дню города", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Резиденты программы подготовили мастер-классы и экскурсии по производствам для участников специальной военной операции и их семей. Часть денежных средств от продаж передана в благотворительные фонды, поддерживающие бойцов и жителей приграничных регионов. А еще в "Летнем маркете" можно было передать посылки для проекта "Москва помогает".

Предприниматели отметили, что размещение товаров в арт-павильонах повысило узнаваемость брендов и увеличило оборот. Прибыль компании, выпускающей авторскую керамику, выросла на 113%, а отзывы в соцсетях покупателей привлекли новых клиентов.

Основатель семейного предприятия по производству предметов декора Дмитрий Шкаров поделился, что продукция мастерской собрала позитивные отклики, как результат – общий оборот за сезон прибавил 200%.

Большой популярностью у посетителей пользовалась продукция столичной фабрики мороженого: за три месяца москвичи и путешественники съели около 8,5 тонны этого десерта.

Сегодня программа "Сделано в Москве" объединяет больше 7,5 тысячи представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Предпринимателям доступны инструменты для продвижения – от размещения товаров в онлайн-шоуруме и фирменных магазинах до участия в отраслевых выставках и рекламных кампаниях.

Арт-павильоны работали в рамках главного события теплого сезона – проекта "Лето в Москве". Тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее в Москве подвели итоги седьмого конкурса на соискание премии мэра Москвы "Новатор Москвы". Свои разработки участники представили в разных направлениях – от креативных индустрий и промышленности до благоустройства и строительства. В этом году число заявок на участие превысило 1,7 тысячи. Проанализировав технологичность, научную новизну и экономический потенциал проектов, члены жюри выделили 180 самых перспективных – вдвое больше, чем в 2025-м.

