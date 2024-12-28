28 декабря, 21:30Безопасность
"Московский патруль": кабмин РФ запретил звонки гражданам с IP-телефонии
Российское правительство приняло решение ограничить перечень лицензий на осуществление IP-телефонии, поскольку телефонные мошенники чаще всего пользовались таким способом для обмана российских граждан.
С помощью IP-телефонии злоумышленники звонили на мобильные и стационарные телефоны через интернет. Особенно такой вид мошенничества стал актуален в преддверии Нового года.
Подробнее – в программе "Московский патруль".