"Московский патруль": кабмин РФ запретил звонки гражданам с IP-телефонии

Российское правительство приняло решение ограничить перечень лицензий на осуществление IP-телефонии, поскольку телефонные мошенники чаще всего пользовались таким способом для обмана российских граждан.

С помощью IP-телефонии злоумышленники звонили на мобильные и стационарные телефоны через интернет. Особенно такой вид мошенничества стал актуален в преддверии Нового года.

Подробнее – в программе "Московский патруль".