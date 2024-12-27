Собянин: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

В 2024 году пожарная охрана Москвы отметила 220-летие, а российская пожарная служба – 375 лет. О работе столичных спасателей рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, московские специалисты оперативно реагируют на происшествия, проводят спасательные работы на высоте, под водой и на природных территориях. Сегодня Москва входит в число лидеров по противопожарной безопасности среди регионов России и мировых мегаполисов. Столичные спасатели и пожарные прибывают на вызов в любую точку города менее чем за семь минут.

К юбилею службы в городе открыли два новых пожарно-спасательных отряда – на западе Москвы и в ТиНАО.

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