Минцифры: услуга IP-телефонии продолжит оказываться телеком-операторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отмена выдачи лицензий на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации не повлечет запрета услуг IP-телефонии, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Кабмин для борьбы с телефонными мошенниками запретил звонки с IP-телефонии на телефоны граждан. Лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации была исключена из списка лицензий на оказание услуг связи.

"Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться. Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию", – уточнили в Минцифры.

Документ запрещает использовать определенный тип лицензии для звонков через интернет, которые могут "выдавать себя" за обычные звонки с городского или мобильного телефона. Теперь такой вид телефонного мошенничества будет ограничен.

В Минцифры также подчеркнули, что изменения не затронут простых граждан, пользующихся голосовой связью в мессенджерах, а у операторов будет достаточно времени адаптироваться к новым правилам.

До этого МВД России попросило россиян быть более бдительными и не контактировать с неизвестными по телефону или через иные средства коммуникации. Граждан призвали критически относиться к любой информации, а также перепроверять сведения через официальные источники.