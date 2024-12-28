Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в 10 городов России. С 28 декабря и до окончания расследования крушения самолета авиакомпании в Актау отменяются полеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, авиакомпания FlyDubai с 28 декабря по 5 января отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод. Причинами временных ограничений перевозчик назвал форс-мажор и угрозу безопасности полетов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.