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28 декабря, 07:15

Транспорт

Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в 10 городов России

Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в 10 городов России

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановит полеты еще в три города РФ с 28 декабря

Авиакомпания Azerbaijan Airlines временно не будет летать еще в три российских города

Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в 10 городов России. С 28 декабря и до окончания расследования крушения самолета авиакомпании в Актау отменяются полеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, авиакомпания FlyDubai с 28 декабря по 5 января отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод. Причинами временных ограничений перевозчик назвал форс-мажор и угрозу безопасности полетов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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