Разбившийся в Актау самолет не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер"

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Самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который вводился из-за террористических атак Украины. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Отмечу, что обстановка в этот день в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозном и во Владикавказе", – приводит ТАСС слова главы ведомства.

Как отметил Ядров, режим "Ковер" предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. При этом в аэропорту Грозного был плотный туман. Командир самолета дважды пытался посадить его, после чего решил идти в Актау.

"Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау", – сказал Ядров.

Российская сторона уже сообщила Казахстану о своей готовности к сотрудничеству по расследованию авиакатастрофы, добавил глава Росавиации. Он подчеркнул, что необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося.

Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в трех километрах от Актау 25 декабря. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения со стаей птиц командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний.