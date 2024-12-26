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26 декабря, 16:20

Транспорт

Еще четыре транспортных объекта в ТиНАО начали проектировать в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты начали работу над четырьмя проектами по созданию объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в ТиНАО в 2024 году. В рамках этих проектов планируется построить более 11 километров дорог и 4 искусственных сооружения.

Речь идет об автодороге, которая продолжит трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево на восток до трассы М-2 "Крым", а также дублера МКАД, проходящего от Калужского шоссе в сторону трассы М-3 "Украина". Также в разработке находится третий этап автомобильной дороги Марьино – Саларьево и эстакада на пересечении трасс Марьино – Саларьево и М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Длина новой дороги-дублера составит 5,1 километра. Она соединит Калужское шоссе и Саларьевскую улицу, пролегая между МКАД и трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Новая дорога будет идти параллельно основным магистралям.

"Помимо Калужского шоссе и Саларьевской улицы, трасса соединит между собой автодороги Марьино – Саларьево и Мамыри – Пенино – Шарапово. На пересечениях с ними соорудят эстакады для обеспечения беспрепятственного проезда во всех направлениях", – отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Трасса поможет снизить нагрузку на МКАД и предоставит более комфортный доступ к Калужскому шоссе для жителей нескольких крупных жилых комплексов, расположенных в этом районе.

Дорога от Варшавского шоссе до Андреевское – Яковлево станет частью новой поперечной магистрали, которая соединит две федеральные трассы. В результате объединения существующих и планируемых объектов будет создана трасса, которая станет альтернативным маршрутом для ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до автодороги М-2 "Крым". Длина трассы составит около 45 километров.

Протяженность третьего отрезка трассы Марьино – Саларьево составит 2 километра. Он будет пролегать в южном направлении от места пересечения с трассой М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна до ЖК "Квартал Марьино".

Ввод в эксплуатацию дороги и эстакады значительно облегчит движение на Калужском шоссе. Это позволит водителям и пассажирам городского транспорта быстрее добираться до места назначения.

Новая эстакада увеличит пропускную способность шоссе Ракитки и Филимонковского шоссе. Также она сделает станции метро "Филатов Луг" и "Прокшино" более доступными для жителей Троицка и близлежащих населенных пунктов.

Между тем Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Мост длиной 231 метр позволит автомобилистам быстрее добираться в районы Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники, где проживают около 300 тысяч человек. Там же находится будущий Национальный космический центр.

Новости градостроительного комплекса Москвы

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