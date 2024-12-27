Москвичей призвали воздержаться от использования пиротехники

Москвичам рекомендуют отказаться от запуска пиротехники во время новогодних каникул. Это связано с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Как сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, следует воздержаться от использования петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок.

Некачественные или неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам и травмам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.