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27 декабря, 19:15

Безопасность

Москвичей призвали воздержаться от использования пиротехники

Москвичей призвали воздержаться от использования пиротехники

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

Новости часа: Москва – лидер среди мегаполисов по противопожарной защищенности

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Москвичам рекомендуют отказаться от запуска пиротехники во время новогодних каникул. Это связано с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Как сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, следует воздержаться от использования петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок.

Некачественные или неаккуратно запущенные фейерверки могут привести к пожарам и травмам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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