11 мая, 17:20

Общество

Высадку виолы на столичные клумбы завершили в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Высадку виолы на столичные клумбы завершили в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что виола появляется на клумбах первой, поскольку может выдержать заморозки до минус 3 градусов. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили саженцы на площади Гагарина, в парке Победы на Поклонной горе, в Пушкинском сквере, в Аллее Героев космоса и других знаковых объектах.

Бирюков добавил, что в парке Победы, например, появились цветники в виде цветочных часов и триколора. На откосах вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, площади Гагарина и на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной организованы пять тематических арт-цветников, которые оформлены в честь Года единства народов России.

Во время выращивания саженцев используются современные технологии, например, автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, капельный полив и многое другое. Благодаря этому создается особый микроклимат, который позволяет вырастить сильные и здоровые растения, быстро адаптирующиеся к условиям городской среды.

Кроме того, рассаду дополнительно закаляют, благодаря чему цветы комфортно чувствуют себя при любой погоде.

Ранее на клумбах Москвы распустились первые тюльпаны. Цветы украсили улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства. Луковицы были высажены специалистами комплекса еще осенью, до наступления устойчивых заморозков.

