10 мая, 10:20

Стрикленд извинился за оскорбления перед боем с Чимаевым в UFC

Дикий трэш-ток и мегасенсация: как Чимаев упустил титул чемпиона UFC в бою со Стриклендом

Российский боец Хамзат Чимаев не сумел защитить чемпионский пояс UFC в среднем весе, сенсационно уступив американцу Шону Стрикленду на турнире UFC 328 в Ньюарке в ночь на 10 мая. Причем перед поединком между бойцами развернулась настоящая война с взаимными оскорблениями и даже потасовкой. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Ed Mulholland

Пресс-конференция перед боем между 32-летним уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, выступающим в UFC под флагом ОАЭ, и 35-летним американцем Шоном Стриклендом стала одной из самых скандальных за всю историю промоушена. Босс лиги Дана Уайт отнес поединок с точки зрения напряжения между соперниками как "топ-3 всех времен".

В свое время Чимаев и Стрикленд тренировались в одном зале, и представитель США вполне уважительно высказывался об оппоненте. Однако затем бойцы начали выяснять через прессу, кто кого гонял по канвасу, а затем и припоминать разного рода истории и факты из биографии друг друга. К пресс-конференции градус жары был настолько высок, что Хамзат и Шон мгновенно начали перестреливаться оскорблениями, порой очень и очень жесткими. Причем если россиянин, который ранее вообще особо и не был замечен в трэш-токе, старался концентрироваться исключительно на личности соперника, то американец позволил себе затрагивать даже темы религиозных убеждений и происхождения Чимаева.

Все это случилось при полчищах охраны и полицейских: UFC намеренно усилило меры безопасности во избежание серьезных инцидентов. И не зря: во время битвы взглядов между парнями снова началась перепалка, и Чимаев пнул своего оппонента. Тогда-то и пригодились толпы секьюрити, которые еле растащили заряженных спортсменов.

Но и это был не предел напряжения: еще один скандальный эпизод случился на взвешивании перед боем. Стрикленд уложился в вес (в средней категории предел составляет примерно 84 килограмма) без особых проблем, а вот Чимаев чисто визуально выглядел изможденным. В команде Хамзата не скрывали, что во время весогонки спортсмену пришлось сбрасывать аж 21 кило, что далось ему невероятно тяжело. В UFC используют допотопные рычажные весы, а не электронные: россиянин встал на них буквально на пару секунд и тут же сошел, не дав системе устаканиться, а представитель Атлетической комиссии поспешил зафиксировать результат.

Столь необычная процедура вызвала гнев Стрикленда, который обвинил россиянина в читерстве.

"Чимаев не сделал вес, мы все видели это. Я бы подрался с ним в любом случае. Но весь мир видел, что Чимаев провалил взвешивание", – сказал Шон журналистам.

Хамзат был явным фаворитом: 15 побед и 0 поражений в ММА, чемпионский пояс, завоеванный на UFC 319 в поединке с Дрикусом Дю Плесси в августе 2025-го, сковывающий стиль борьбы, не дающий сопернику продохнуть. При этом в его карьере были победы нокаутом. Стрикленд же был обладателем титула, но ранее терял его в поединке с все тем же южноафриканцем. Кроме того, Шон прекрасно работает в стойке, но не особо славился борьбой. С такими вводными букмекеры давали призрачные шансы на успех звездно-полосатого бойца.

Чимаев выходил в октагон последним из россиян, которые попали в кард UFC 328 в Ньюарке – до него все одержали победы. Байсангур Сусуркаев в среднем весе задушил Джордена Сантоса, Роман Копылов в той же категории неслабо расквасил лицо Марко Тулио и довел бой до победы единогласным решением судей, а тяжеловес Александр Волков, выйдя под "Катюшу" с российским флагом на плечах, избил Вальдо Кортес-Акосту.

У Хамзата же получилось навязать фирменную борьбу, пожалуй, только в первом раунде, мгновенно переведя Стрикленда на землю и не давая подняться практически до сирены на перерыв. А вот дальше – как будто сознательно – Чимаев решил поиграть на поле соперника, пытаясь зарубиться с американцем в стойке. Причем если во втором раунде россиянин еще шел на тейкдаун (правда, сверху внезапно оказывался Стрикленд), то вот в третьем и на протяжении почти всего четвертого он не исполнил ни одной попытки.

Фото: Getty Images/Ishika Samant

Да, Хамзат нанес сопернику урон, разбив нос, но повреждений на лице Чимаева было не меньше. При этом Шон выбрасывал намного больше ударов, многие из которых долетали до цели. В заключительном пятом раунде россиянин все же снова вернулся к истокам, но никак не мог выйти на удушающий или болевой. Стрикленд с трудом, но все же выбирался из капкана, не доводя ситуацию до критической для себя.

Досрочной победы не случилось, как и единогласного решения. Один судья отдал победу Чимаеву, но двое – Стрикленду. Обычно пояс на триумфатора надевает Дана Уайт, но в этот раз теперь уже экс-обладатель титула сделал это сам, выразив сопернику уважение.

И это – после того лютого трэш-тока, который они устроили перед журналистами и фанатами! Перед и после боя в октагоне было колоссальное количество охраны, но ранее непримиримые враги весь поединок отбивали друг другу кулаки и обнимались. А Стрикленд, уже с поясом на теле, попросил прощения за некоторые свои фразы в адрес чеченца.

Хочу извиниться перед моими американскими, христианскими, мусульманскими фанатами. Я переборщил, признаю, я всех уважаю. Чеченцы – отличные бойцы, звери, и Чимаев тоже. Мне нужно было быть хорошим примером, но я пытался раскрутить этот бой для вас. Он жесткий, сломал мне нос, не отступал. Я бил его, а он пер и пер, безумство.
Шон Стрикленд
чемпион UFC в среднем весе

Пока Стрикленд произносил эти слова, Чимаев уже уходил в подтрибунное помещение, не став давать интервью в октагоне. После боя Дана Уайт заявил, что Хамзат хочет подняться в более тяжелый вес – видимо, дикая сгонка действительно стала для него чрезмерно выматывающей.

"Перед пятым раундом у меня было 2–2, а пятый, думаю, выиграл Стрикленд. Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жесткая весогонка", – сказал босс UFC на пресс-конференции.

Многие эксперты, в том числе из бывших и действующих спортсменов, связали поражение Чимаева именно с экспериментами над своим организмом. А экс-боец UFC Дерек Брансон и вовсе предположил в соцсетях, что, исходя из языка тела Хамзата, мы можем вообще больше не увидеть его в октагоне. Сценарий фантастический, но передышка после такого действительно рискует затянуться.

Камзин Никита

спортистории

