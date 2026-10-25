Глава UFC Дана Уайт назвал невероятным бой Яна и Двалишвили в Абу-Даби

Российский боец Петр Ян защитил титул чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 333, который состоялся в Абу-Даби 24 октября. Уроженец Красноярского края победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей, причем ранее соперников связывал жесткий конфликт вне октагона. О большом успехе россиянина расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Jeff Bottari

Турнир UFC 333 в Абу-Даби приобрел яркий российский оттенок: его участниками стали сразу восемь бойцов из нашей страны, причем четверо – в главном карде.

Получилось у них с переменным успехом. Первым из россиян в октагон вышел дебютант в среднем весе Абубакар Вагаев, который победил австралийца Джейкоба Мэлкуна единогласным решением судей. Однако вышедший вслед за ним Асаф Чопуров, выступающий в легчайшей категории, не справился с другим австралийцем – Колби Тикнессом. Ему он уступил раздельным решением.

Проиграл свой поединок и Никита Крылов, причем техническим нокаутом в бою с уроженцем Чечни Абдул-Рахманом Яхьяевым, который выступает за Турцию. Эта дуэль состоялась в полутяжелой весовой категории. Здесь же россиянин Азамат Мурзаканов проиграл техническим нокаутом американцу Доминику Рейесу.

Нашлось на UFC 333 место и противостоянию двух бойцов с флагом РФ: в тяжелой категории Александр Волков был сильнее Ризвана Куниева единогласным решением судей. Но главное, что в кард поставили сразу два титульных противостояния, и в них принимали участие российские спортсмены.

Поединок Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили в легчайшем весе номинально был соглавным событием турнира, так как кард возглавила битва настоящей легенды UFC, действующего чемпиона в полулегкой весовой категории Александра Волкановски из Австралии с россиянином Мовсаром Евлоевым. К сожалению, претендент не смог отобрать пояс, без шансов уступив техническим нокаутом во втором раунде.

Но то, что устроили в клетке Ян и Двалишвили – это космос. Поединок в Абу-Даби был завершением трилогии: в первом бою в марте 2023-го победил грузин, но в декабре 2025-го сильнее уже оказался россиянин. Причем в этот раз Петр отобрал у Мераба пояс. За эти годы между спортсменами разросся серьезный конфликт на почве личной неприязни, плюс грузин периодически позволял себе отпускать некрасивые реплики в адрес России и ее флага.

Первые два раунда действующему чемпиону пришлось несладко: Ян был, скорее, в оборонительной позиции, в то время как Двалишвили постоянно проводил попытки тейкдаунов, пытаясь измотать россиянина, плюс выбрасывал большое количество ударов в стойке. И не сказать, что Петр уходил от проходов оппонента в ноги без труда – скорее, даже наоборот.

Оказалось, это было частью плана на бой – по крайней мере, так сказал сам Ян уже после поединка. Россиянин заметно добавил в агрессии, удары стали гораздо более точными, причем как руками, так и ногами. Пожалуй, переломным моментом стал мидл-кик в третьем раунде, который прилетел грузину аккурат в печень. Да так, что Мераб не смог спрятать гримасу боли – зато до этого периодически улыбался камерам, заигрывая с публикой.

В четвертой и пятой пятиминутке Петр Ян не отпустил вожжи и начал наносить сопернику очень серьезный урон. Двалишвили откровенно потерялся, его попытки перевести бой в борьбу проваливались одна за другой, так как россиянин филигранно уходил от попыток грузина провести тейкдаун.

Действующий обладатель пояса в чемпионских раундах ни на секунду не ослабил хватку, а в пятом так и вовсе деклассировал заносчивого соперника. Двалишвлили, конечно, не сдавался: тоже старался идти в размен ударами, не прекращал попытки бросков в ноги соперника и активно работал своими. Но не смог сломить могучую волю россиянина, и еще до того момента, как судья в октагоне Джейсон Херцог поднял руку Петра Яна, явно осознавал исход.

Российский боец победил единогласным решением арбитров и впервые в карьере провел успешную защиту пояса. В этот момент рядом с ним были двое его сыновей (они же сопровождали папу и на пути в клетку), а также супруга. Причем выходил Петр Ян с флагом на плечах, плюс специально к этому бою ему изготовили шорты с триколором. Зал же очень громко выкрикивал "Россия!" и "Петр!" на протяжении поединка. UFC – одна из немногих организаций в мире, которая изначально не стала смешивать спорт и политику, поэтому не вводила никаких запретов на национальную символику, и уж тем более не отстраняла атлетов из-за паспорта РФ.



Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Chris Unger

В интервью в октагоне Петр Ян поблагодарил публику за такую мощную поддержку.

"Я это очень ценю. Благодаря вашему участию, присутствию такие шоу и организовываются", – сказал триумфатор.





Петр Ян действующий чемпион UFC в легчайшем весе Слушал свой угол, слушал тренера. Он сказал: "По раундам 2:2, забираешь пятый – забираем бой". Я часто медленно разгоняюсь, но знал, что Мераб будет давать другой темп в этом бою. И мне нужно было потратить его силы.

Немного Петр порассуждал и о своем будущем, заявив, что готов выйти в октагон хоть против Кинг-Конга, если тот "сделает вес". К чести Двалишвили, в своем интервью он достойно признал поражение, проявив к россиянину уважение. А после того, как закончил отвечать на вопросы, они пожали руки, о чем-то побеседовали в спокойном тоне и в завершении показали друг другу пальцы вверх. Возможно, теперь их топор войны зарыт в честном и бескомпромиссном поединке.

Который, к слову, был признан лучшим на UFC 333, за что бойцы получат бонус в 100 тысяч долларов. Глава организации Дана Уайт на пресс-конференции назвал их зарубу невероятной.

"В четвертом раунде я подумал: черт побери, 2:2, все считали до последнего раунда. В первом раунде я думал, Мераб так быстр, у Петра что-то не шло. А потом он вернулся в третьем раунде. Удар в корпус был поворотным моментом этого боя", – заявил босс промоушена.

В команде Яна сообщили ТАСС, что Петру не понадобилась помощь врачей, так как серьезных травм он не получил. Блестящая победа, в которой россиянин переиграл заклятого соперника не только в плане силы и выносливости, но и тактики.

