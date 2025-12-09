Боня и Киба не явились на судебное заседание по защите чести и достоинства

Виктория Боня прокомментировала журналистам начало судебного процесса против невесты Григория Лепса Авроры Кибы. Блогер заявила, что намерена научить девушку отвечать за свои слова. Что известно о конфликте звезд, читайте в материале Москвы 24.

"Будет учиться на своих ошибках"

Суд в Москве приступил к рассмотрению иска блогера Виктории Бони к невесте Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести и достоинства 8 декабря. Обе стороны в Кузьминский суд не явились, следующее заседание назначено на 25 декабря.

Сама Виктория прокомментировала журналистам начало судебного процесса.



(Аврора Киба. – Прим. ред.) будет учиться на своих ошибках.

Виктория Боня телеведущая, блогер Учимся отвечать за слова. Я за свои отвечаю. Фразу "этот персонаж" я лишь цитировала из другого издания, с прямой отсылкой. Этот персонажбудет учиться на своих ошибках.

О том, что Боня обратилась в суд, стало известно 20 октября. Иск приняли к производству не сразу, так как он был подан с нарушениями. Телеведущая тогда пояснила журналистам, что решила вынести конфликт с Кибой в правовое поле.

"Я подала в суд, так как считаю, что свобода слова не означает вседозволенность", – отметила покорительница Эвереста.

Виктория добавила, что ей не нужны извинения от Авроры, но она хочет показать, "где проходит грань между мнением и клеветой".

Конфликт между Боней и Кибой начался летом 2025 года. На шоу "Злые языки" Виктория обвинила мать Авроры в намерении выдать дочь замуж за Григория Лепса ради финансовой выгоды.

По ее словам, певец был давно знаком с семьей девушки – еще до смерти ее отца, который, по утверждению Бони, оставил после себя многомиллионные долги. Их якобы выплачивала мать Авроры. Виктория также предположила, что между Лепсом и его невестой нет романтических чувств, это лишь пиар-роман.

Аврора позже резко ответила телеведущей в своем блоге. Она заявила, что у семьи нет финансовых проблем.

"Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро, имеет право открывать свой рот? Судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни?" – написала Киба в своих соцсетях.

По ее словам, подробности о прошлом Бони известны "всей светской Москве". Аврора также посоветовала Виктории заняться собственной жизнью, а не лезть в чужую.

"Надеюсь, это быстро потухнет"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Avrora Kiba

В конце октября Киба, комментируя конфликт журналистам, отметила, что инициатором скандала стала Боня. По мнению Авроры, блогер просто пытается вернуть себе популярность, используя имя Кибы, о которой якобы "говорит вся страна".

На заявление возлюбленной Григория Лепса отреагировала адвокат Екатерина Гордон. При этом она не стала комментировать дело по существу, а обратила внимание на ораторские способности Кибы. Юрист обратилась к "новобранцам в шоу-бизнесе" с просьбой "научиться говорить".

"Когда я вижу выступление Авроры Кибы, где она не может построить ни одного сложносочиненного предложения, я хочу сказать следующее: Аврора, мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с господином Лепсом, но мне важно, что ты не умеешь разговаривать. Поучись, почитай. Это дикий позор, который не компенсирует ни один пиарщик, который тебе на ухо что-то шепчет", – высказалась Екатерина в своих соцсетях.

В свою очередь, Боня обратилась к матери Авроры, Татьяне Беляковой, в своем аккаунте и призвала "научить дочь отвечать за свои слова". Кроме того, по словам Виктории, они с Татьяной раньше были подругами.





Виктория Боня телеведущая, блогер Девушка рассказывала, какая я проститутка и за сколько я спала в то время, кстати, когда она еще не родилась. Что самое интересное: ее мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома в кровати не один год. Получается, если я там чем-то зарабатывала, мама, наверное, тоже чем-то зарабатывала. Абсурд.

Сама Татьяна в беседе с изданием "Стархит" заявила, что была знакома с Викторией, но это было давно. Плюс она опровергла слова Бони о том, что якобы жила у нее.

"Я вообще-то с рождения в Москве прописана, мне ни у кого жить не нужно было, смешно даже обсуждать. Тридцать лет прошло, нам было по 18–20. Я работаю, занимаюсь бизнесом. У меня большая семья, которую мне нужно обеспечивать, а не разбираться с тем, кто с кем и когда спал. Светская жизнь – не моя история", – заявила она.

Также Татьяна отметила, что ее дочь уже совершеннолетняя, поэтому сама отвечает за свои поступки и выбирает свой путь. По поводу иска мать Авроры заявила, что сама может подать ответный, так как Боня, по ее мнению, собирала сведения о чужой семье, а затем оклеветала.

В начале ноября конфликт между дамами прокомментировал и сам Лепс. Он сказал журналистам на церемонии вручения премии "Золотой граммофон", что поддерживает возлюбленную и надеется, что скандал быстро потухнет.