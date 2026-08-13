Худрук Театра Ермоловой предложил сократить количество театральных вузов в России

Количество театральных вузов в России нужно сократить. С такой инициативой выступил художественный руководитель Театра имени Ермоловой и преподаватель ГИТИСа Олег Меньшиков.

По его мнению, на всю страну достаточно 6–7 театральных институтов. Он также считает необходимым обеспечить им государственное финансирование, чтобы учебным заведениям не приходилось набирать внебюджетные курсы.

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