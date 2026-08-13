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13 августа, 08:00

Культура

Худрук Театра Ермоловой предложил сократить количество театральных вузов в России

Худрук Театра Ермоловой предложил сократить количество театральных вузов в России

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Количество театральных вузов в России нужно сократить. С такой инициативой выступил художественный руководитель Театра имени Ермоловой и преподаватель ГИТИСа Олег Меньшиков.

По его мнению, на всю страну достаточно 6–7 театральных институтов. Он также считает необходимым обеспечить им государственное финансирование, чтобы учебным заведениям не приходилось набирать внебюджетные курсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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