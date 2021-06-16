Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о пожаре

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Обвинение по делу о пожаре с жертвами предъявил СК главному врачу областной клинической больницы имени Н. А. Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ей предъявлено обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам (часть 3 статья 109 УК РФ). После изучения материалов уголовного дела председатель СК России поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой", – говорится в сообщении пресс-службы.

В суд направят ходатайство от следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Пожар произошел в реанимации больницы имени Семашко в ночь на среду, 9 июня. В результате возгорания скончались три человека.

В результате трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Расследование данного уголовного дела поставил на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Рассматривалось две версии причины пожара, среди которых возгорание аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате.

