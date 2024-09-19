Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Посольство Ливана в РФ не усиливало меры безопасности после детонации пейджеров в ближневосточной стране, заявили ТАСС в диппредставительстве.

Его сотрудники не пользуются такими устройствами для связи.

"Здесь все спокойно", – сказал собеседник агентства.

Подрыв пейджеров произошел вечером 17 сентября в разных районах Ливана. В результате погибли 12 человек и еще около 4 тысяч пострадали.

18 сентября стало известно о второй серии взрывов средств связи. Погибли 20 человек и пострадали не менее 450.

Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на эту атаку.

Позже в СМИ появилась информация, что израильская разведка заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства. Однако в компании отвергли данные о создании пейджеров. При этом журналисты также писали, что пейджеры со взрывными веществами были созданы намеренно для Ливана.

Комментируя произошедшее, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва изучит причины инцидента, чтобы исключить риски подобных атак на территории России.