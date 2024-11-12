Более 320 гуманитарных работников погибли в секторе Газа с октября 2023 года

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По меньшей мере 322 сотрудника гуманитарных организаций погибли в Газе с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад представительства Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на оккупированных палестинских территориях.

По данным организации, благоприятные условия для доставки в сектор Газа достаточного количества гумгрузов все еще отсутствуют. Из-за приближения зимы доставка в анклав гумпомощи, включая продовольствие, одежду, топливо и грузов для организации работы пунктов временного проживания, особенно важна.

Ближневосточный конфликт обострился, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

Всего с октября прошлого года из-за военных действий со стороны Израиля погибли 43 603 палестинца, еще 102 929 человек получили ранения.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.