Число погибших в секторе Газа превысило 43,6 тыс с октября прошлого года

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Число погибших палестинцев в результате военных действий Израиля в секторе Газа с октября прошлого года превысило 43,6 тысячи. Об этом сообщает Минздрав сектора.

"С 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 43 603 погибших и 102 929 раненых." Оккупационная армия за последние 24 часа совершила три ​​массовых убийства семей в секторе Газа", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, некоторые пострадавшие еще находятся под завалами, скорая помощь и гражданская оборона не может добраться до них.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

